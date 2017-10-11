Сборная США впервые за 30 лет пропустит ЧМ по футболу
11 октября 2017 - 11:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Сборная США уступила команде Тринидада и Тобаго в заключительном матче североамериканского отборочного турнира и пропустит чемпионат мира по футболу 2018 года. Встреча состоялась 10 октября и завершилась поражением американцев со счетом 1:2.
Американцы шли на 3-м месте в группе, но поражение от Тринидада и Тобаго вкупе с победами сборной Гондураса над Мексикой (3:2) и панамцев над костариканцами отбросило их на 5-ю строчку турнирной таблицы. Таким образом, команда США пропустит ЧМ, пишет Lenta.ru.
Прямые путевки на турнир завоевали сборные Мексики (1-е место), Коста-Рики (2-е) и Панамы (3-е). Ставшая четвертой команда Гондураса поспорит за выход на мировое первенство с австралийцами.
Сборная США впервые за 31 год не вышла на мундиаль. В последний раз американцы пропускали ЧМ-1986 в Мексике. Главный тренер команды Брюс Арена взял ответсвенность за неудачу на себя.
В данный момент известны 23 и 32 команд-участниц ЧМ-2018. Помимо России, как страны-хозяйки, путевки на мундиаль получили сборные Англии, Бельгии, Германии, Испании, Исландии, Польши, Сербии, Франции, Португалии, Бразилии, Уругвая, Аргентины, Колумбии, Японии, Южной Кореи, Ирана, Саудовской Аравии, Коста-Рики, Мексики, Египта, Нигерии и Панамы.
Чемпионат мира 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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