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Докфильм о Геноциде армян прошел квалификационный отбор претендентов на «Оскар»

Докфильм о Геноциде армян прошел квалификационный отбор претендентов на «Оскар»
11 октября 2017 - 11:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Документальный фильм американского режиссера Дэвида Ли Джонса о Геноциде армян «Архитекторы отрицания» (Architects of Denial) прошел квалификационный отбор претендентов на участие в американской кинопремии «Оскар». Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA) на своей странице в Facebook.

«Жюри американской киноакадемии из 26 тысяч заявок выбрало 159 фильмов, среди них и картина о Геноциде армян «Архитекторы отрицания»,- отметил продюсер фильма Монтел Уильямс.

В фильме продемонстрирована современная история армянского народа вперемешку с кадрами из интервью таких известных людей, как голливудский актер и режиссер Джордж Клуни, бывший президент США Барак Обама и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.В фильме также представлены мнения историков и рассказы выживших после Геноцида армян. Также эксперты объясняют последствия отрицания Геноцида.

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