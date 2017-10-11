Докфильм о Геноциде армян прошел квалификационный отбор претендентов на «Оскар»
11 октября 2017 - 11:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Документальный фильм американского режиссера Дэвида Ли Джонса о Геноциде армян «Архитекторы отрицания» (Architects of Denial) прошел квалификационный отбор претендентов на участие в американской кинопремии «Оскар». Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA) на своей странице в Facebook.
«Жюри американской киноакадемии из 26 тысяч заявок выбрало 159 фильмов, среди них и картина о Геноциде армян «Архитекторы отрицания»,- отметил продюсер фильма Монтел Уильямс.
В фильме продемонстрирована современная история армянского народа вперемешку с кадрами из интервью таких известных людей, как голливудский актер и режиссер Джордж Клуни, бывший президент США Барак Обама и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.В фильме также представлены мнения историков и рассказы выживших после Геноцида армян. Также эксперты объясняют последствия отрицания Геноцида.
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