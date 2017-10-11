Бюльбюль-оглы отозвал свою кандидатуру на пост гендиректора ЮНЕСКО

PanARMENIAN.Net - Второй тур голосования на выборах генерального директора ЮНЕСКО не увенчался успехом, ни один из кандидатов снова не набрал большинство голосов.

Кандидат на пост гендиректора ЮНЕСКО посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы вышел из выборной гонки еще после первого тура.

Ранее сообщалось, чтоза Бюльбюль-оглы проголосовало всего 2 страны.

Кроме него, свои кандидатуры отозвали представитель Гватемалы Хуан Альфонсо Фуэнтес Сориа, иракский политик Салех Аль-Хаснави, пишет РИА Новости.

Бюльбюль-оглы в связи с принятым решением распространил заявление для прессы, в котором говорится: «В ходе высоко конкурентной борьбы за необходимые для победы 30 голосов, в которой принимали участие помимо Азербайджана такие крупные государства, как Китай, Франция, Египет, всего 8 государств, включая 2 постоянных члена СБ ООН, нам к огромному сожалению не удалось развить успех предвыборной кампании и набрать нужное количество голосов. Поэтому я с сожалением принял решение выйти из выборной гонки, однако делаю это с чувством исполненного долга, так как сделал все возможное и необходимое, зависящее от меня».

Представитель Катара получил 20 голосов, Франции — 13, Египта — 12. Представители Китая и Вьетнама получили по пять голосов, кандидат от Ливана — три голоса. Набрать 30 необходимых для победы голосов из 58 не удалось ни одному кандидату.

Следующий этап голосования состоится 11 октября. Ожидается, что имя нового лидера будет названо до 13 октября.