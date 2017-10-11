Бюльбюль-оглы отозвал свою кандидатуру на пост гендиректора ЮНЕСКО
11 октября 2017 - 12:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Второй тур голосования на выборах генерального директора ЮНЕСКО не увенчался успехом, ни один из кандидатов снова не набрал большинство голосов.
Кандидат на пост гендиректора ЮНЕСКО посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы вышел из выборной гонки еще после первого тура.
Ранее сообщалось, чтоза Бюльбюль-оглы проголосовало всего 2 страны.
Кроме него, свои кандидатуры отозвали представитель Гватемалы Хуан Альфонсо Фуэнтес Сориа, иракский политик Салех Аль-Хаснави, пишет РИА Новости.
Бюльбюль-оглы в связи с принятым решением распространил заявление для прессы, в котором говорится: «В ходе высоко конкурентной борьбы за необходимые для победы 30 голосов, в которой принимали участие помимо Азербайджана такие крупные государства, как Китай, Франция, Египет, всего 8 государств, включая 2 постоянных члена СБ ООН, нам к огромному сожалению не удалось развить успех предвыборной кампании и набрать нужное количество голосов. Поэтому я с сожалением принял решение выйти из выборной гонки, однако делаю это с чувством исполненного долга, так как сделал все возможное и необходимое, зависящее от меня».
Представитель Катара получил 20 голосов, Франции — 13, Египта — 12. Представители Китая и Вьетнама получили по пять голосов, кандидат от Ливана — три голоса. Набрать 30 необходимых для победы голосов из 58 не удалось ни одному кандидату.
Следующий этап голосования состоится 11 октября. Ожидается, что имя нового лидера будет названо до 13 октября.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
Последние новости
Молодежная сборная Армении по футболу проиграла Австрии в матче отборочного раунда ЧЕ-2019 Все голы в ворота армянской команды были забиты во втором тайме (49, 60, 75, 78, 81). Сборная Армении с 7 очками после 5 матчей занимает третье место в седьмой отборочной группе
Найджел Уинтерберн: Мхитарян играет лучше в этом сезоне По словам Уинтерберна, улучшение игры Мхитаряна связано с тем, что он сейчас играет в той позиции, в которой привык в Дортмунде
Зарплата или удобный график: Чем руководствуются армяне при выборе новой работы Так, участникам исследования было предложено оценить важность следующих 5 критериев по шкале от 1 до 5
В Волгограде установят хачкар в память 10.000 погибших под Сталинградом армян Мероприятие пройдет в торжественной обстановке, в присутствии солдат роты Почетного караула и военного оркестра, который исполнит гимны России и Армении