В Армении стартует юношеский чемпионат по плаванию
11 октября 2017 - 12:16 AMT
PanARMENIAN.Net - 14-15 октября в спортшколе прыжков в воду имени Давида Амбарцумяна пройдет личный и командный чемпионат Армении по плаванию среди юношей.
Участвуют десять команд из Еревана, Гюмри и Ванадзора. Впервые в республиканском первенстве будет представлен Иджеван, сообщает пресс-служба НОКА.
Планируется, что в чемпионате выступят около 120 юных пловцов. Они будут соревноваться во всех плавательных дисциплинах.
Отличившиеся пловцы примут участие в розыгрыше Кубка Армении, а затем отправятся на международный турнир Владимира Сальникова в Санкт-Петербурге.
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