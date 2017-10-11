МИД РА: Алиев продолжает провокации в преддверии встречи с Саргсяном

PanARMENIAN.Net - В преддверии встречи президентов Армении и Азербайджана Ильхам Алиев продолжает провокации. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян.

Таким образом он прокомментировал гибель армянского военнослужащего Чаплина Маркаряна вследствие стрельбы ВС Азербайджана.

10 октября на оборонительном участке одной из воинских частей, дислоцированных в северо-восточном направлении границы РА, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий ВС РА, рядовой Чаплин Арменович Маркарян (1998 года рождения).