В Австралии SMS покойного признали полноценным завещанием
11 октября 2017 - 14:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Австралийский суд в Квинсленде признал текстовое сообщение полноценным завещанием покойного. При этом SMS даже не было отправлено и просто хранилось в памяти телефона.
Суд решил отдать дом брату и племяннику покойного, оставив ни с чем его супругу и сына, с которыми, очевидно, у него были плохие отношения, пишет Lenta.ru со ссылкой на Mashable.
Мужчина покончил жизнь самоубийством в октябре 2016 года. Бездыханное тело, рядом с которым лежал телефон, обнаружила жена. Друзья покойного попросили посмотреть его историю звонков и сообщения. Тогда и обнаружили SMS, которое впоследствии решило судьбу судебного процесса. Доказательств существования другого завещания, оставленного умершим, так и не нашли.
«Дэйв Ник и Джек, вы получите все, что у меня есть: дом и пенсию. Закопайте мой прах в заднем дворе дома. Немного денег за телевизором и немного в банке (...) Это моя воля», — говорится в сообщении.
Мужчина также указал номер кредитной карты и пароль от нее.
Выяснилось, что перед смертью мужчина часто общался с братом и племянником.
Согласно закону Квинсленда завещание должно быть написано и подписано двумя свидетелями. В том случае, если человек умирает, не оставляя завещания, то все имущество распределяют согласно закону о правопреемстве.
В Австралии действует прецедентная система права, теперь суды обязаны учитывать это решение.
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