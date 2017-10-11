Зарплата или удобный график: Чем руководствуются армяне при выборе новой работы
11 октября 2017 - 17:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Платформа по трудоустройству staff.am провела исследование, в рамках которого выяснила, какими факторами руководствуются армяне при выборе работы и нового работодателя.
Так, участникам исследования былопредложено оценить важность следующих 5 критериев по шкале от 1 до 5 - заработная плата, рабочие часы, профессионализм команды/компании, бенефиты (льготы, вознаграждение) и рейтинг компании.
Около 55% респондентов наиболее важным фактором посчитали график работы и рабочие часы. Далее следует профессионализм команды/компании, его важность отмечают 53% респондентов. 44% при выборе работы руководствуются зарплатой, 32% - рейтингом компании. И лишь 22% участников исследования считают наиболее важными бенефиты. Это объясняется также тем, что немногие армянские работодатели предлагают работника пакет льгот.
В исследовании приняли участие 1000 человек в основном в возрасте до 30 лет, так как именно эта группа является самой активной при поиске работы. Исследование проведено в августе 2017 года.
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