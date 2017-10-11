// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Зарплата или удобный график: Чем руководствуются армяне при выборе новой работы

Зарплата или удобный график: Чем руководствуются армяне при выборе новой работы
11 октября 2017 - 17:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Платформа по трудоустройству staff.am провела исследование, в рамках которого выяснила, какими факторами руководствуются армяне при выборе работы и нового работодателя.

Так, участникам исследования былопредложено оценить важность следующих 5 критериев по шкале от 1 до 5 - заработная плата, рабочие часы, профессионализм команды/компании, бенефиты (льготы, вознаграждение) и рейтинг компании.

Около 55% респондентов наиболее важным фактором посчитали график работы и рабочие часы. Далее следует профессионализм команды/компании, его важность отмечают 53% респондентов. 44% при выборе работы руководствуются зарплатой, 32% - рейтингом компании. И лишь 22% участников исследования считают наиболее важными бенефиты. Это объясняется также тем, что немногие армянские работодатели предлагают работника пакет льгот.

В исследовании приняли участие 1000 человек в основном в возрасте до 30 лет, так как именно эта группа является самой активной при поиске работы. Исследование проведено в августе 2017 года.

 Самое значимое
Газированная вода Chino’s: В Армении стартовало производство новой содовой для коктейлейГазированная вода Chino’s: В Армении стартовало производство новой содовой для коктейлей
Как рассказал в беседе с PanARMENIAN.Net сам Ваан, идея производить содовую, которую можно будет использовать в коктейлях, пришла ему еще давно, так как сам он работает в барной индустрии
В столице Эстонии установят памятник ДовлатовуВ столице Эстонии установят памятник Довлатову
Как сообщила Социал-демократическая партия Эстонии, которая ранее инициировала в столичном парламенте соответствующий законопроект, установкой памятника займется специально созданная комиссия
The Smithsonian: Армения - родина производства пиваThe Smithsonian: Армения - родина производства пива
«Конечно, спустя более 2000 лет после Ксенофонта многое изменилось, и, к несчастью пива, в регионе наиболее сосредоточены на истории виноделия, которая намного лучше документирована»,- говорится в статье
Henley & Partners: Возможности граждан Армении для жизни и работы за границей улучшилисьHenley & Partners: Возможности граждан Армении для жизни и работы за границей улучшились
В целом, позиция армянского гражданства улучшилась за последние 5 лет на 3,2%
Partner news
 Статьи
«Мы требуем продолжения банкета»

Где потусить в Ереване после двух ночи

 Самое читаемое в разделе
Армении удалось резко снизить количество селективных абортов
Премьер Армении: В Сюнике будут созданы большие возможности для сотрудничества с Ираном
VI форум Армения-Диаспора пройдет 18-20 сентября
Ученые: Витамин C эффективен для борьбы с лейкозами
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Молодежная сборная Армении по футболу проиграла Австрии в матче отборочного раунда ЧЕ-2019 Все голы в ворота армянской команды были забиты во втором тайме (49, 60, 75, 78, 81). Сборная Армении с 7 очками после 5 матчей занимает третье место в седьмой отборочной группе
Найджел Уинтерберн: Мхитарян играет лучше в этом сезоне По словам Уинтерберна, улучшение игры Мхитаряна связано с тем, что он сейчас играет в той позиции, в которой привык в Дортмунде
В Волгограде установят хачкар в память 10.000 погибших под Сталинградом армян Мероприятие пройдет в торжественной обстановке, в присутствии солдат роты Почетного караула и военного оркестра, который исполнит гимны России и Армении
В Австралии SMS покойного признали полноценным завещанием При этом SMS даже не было отправлено и просто хранилось в памяти телефона