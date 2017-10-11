Найджел Уинтерберн: Мхитарян играет лучше в этом сезоне
11 октября 2017 - 17:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Изменение позиции полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна способствовало улучшению его игры в этом сезоне. Такое мнение выразил английский футбольный защитник, наиболее известный по выступлениям за лондонский «Арсенал» Найджел Уинтерберн.
По словам Уинтерберна, улучшение игры Мхитаряна связано с тем, что он сейчас играет в той позиции, в которой привык в Дортмунде, пишет The Express.
«Я думаю, что он выдающийся игрок», - сказал английский футболист.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генрих Мхитарян очень результативно начал для себя новый сезон английской Премьер-лиги. В новом сезоне АПЛ в активе 28-летнего армянского футболиста, который принял участие в каждой из встреч, уже 7 очков по системе «гол+пас» (1 гол и 6 результативных передач). При этом за весь прошлый сезон АПЛ Мхитарян набрал пять очков (4 гола и 1 результативная передача) в 24 матчах.
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Издание отмечает, что в лице Мхитаряна главный тренер МЮ Жозе Моуринью приобрел не только лучшего плеймейкера за последние 3 сезона, но и игрока, который находится на вершине своего мастерства
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