Найджел Уинтерберн: Мхитарян играет лучше в этом сезоне

PanARMENIAN.Net - Изменение позиции полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна способствовало улучшению его игры в этом сезоне. Такое мнение выразил английский футбольный защитник, наиболее известный по выступлениям за лондонский «Арсенал» Найджел Уинтерберн.

По словам Уинтерберна, улучшение игры Мхитаряна связано с тем, что он сейчас играет в той позиции, в которой привык в Дортмунде, пишет The Express.

«Я думаю, что он выдающийся игрок», - сказал английский футболист.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генрих Мхитарян очень результативно начал для себя новый сезон английской Премьер-лиги. В новом сезоне АПЛ в активе 28-летнего армянского футболиста, который принял участие в каждой из встреч, уже 7 очков по системе «гол+пас» (1 гол и 6 результативных передач). При этом за весь прошлый сезон АПЛ Мхитарян набрал пять очков (4 гола и 1 результативная передача) в 24 матчах.