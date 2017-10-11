Молодежная сборная Армении по футболу проиграла Австрии в матче отборочного раунда ЧЕ-2019
11 октября 2017 - 17:54 AMT
PanARMENIAN.Net - 10 октября молодежная сборная Армении в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2019 года по футболу в Ереване принимала своих сверстников из Австрии и уступила со счетом 0:5.
Все голы в ворота армянской команды были забиты во втором тайме (49, 60, 75, 78, 81). Сборная Армении с 7 очками после 5 матчей занимает третье место в седьмой отборочной группе, пишет пресс-служба НОКА.
Турнирная таблица: Сербия – 9 очков (3 игры), Россия – 7 (4), Армения – 7 (5), Австрия – 6 (3), Гибралтар – 3 (6), Македония – 3 (3).
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