Молодежная сборная Армении по футболу проиграла Австрии в матче отборочного раунда ЧЕ-2019

PanARMENIAN.Net - 10 октября молодежная сборная Армении в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2019 года по футболу в Ереване принимала своих сверстников из Австрии и уступила со счетом 0:5.

Все голы в ворота армянской команды были забиты во втором тайме (49, 60, 75, 78, 81). Сборная Армении с 7 очками после 5 матчей занимает третье место в седьмой отборочной группе, пишет пресс-служба НОКА.

Турнирная таблица: Сербия – 9 очков (3 игры), Россия – 7 (4), Армения – 7 (5), Австрия – 6 (3), Гибралтар – 3 (6), Македония – 3 (3).

10 ноября подопечные Артура Восканяна дома сыграют со сборной России.