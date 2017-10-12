Тиллерсон - Чавушоглу: Вина задержанных в Турции американцев не доказана
12 октября 2017 - 10:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу выразил обеспокоенность задержанием граждан Турции и американцев в посольстве США в Анкаре и потребовал от турецкой стороны доказательств их вины. Заявление по итогам беседы глав внешнеполитических ведомств двух стран распространила пресс-служба Госдепартамента.
«Госсекретарь Тиллерсон выразил министру иностранных дел (Турции) глубокую обеспокоенность задержаниями турецких служащих нашей (американской) дипмиссии в Турции и нескольких американских граждан», - отмечается в документе, пишет ТАСС.
В нем также говорится, что Тиллерсон «подчеркнул важность соблюдения транспарентности в том, что касается обвинений, выдвинутых правительством Турции, и призвал власти предоставить доказательства» поступков, за которые этим людям предъявили обвинения.
Кризис в отношениях Турции и США возник, в частности, из-за ареста сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в нарушении конституции и попытке сместить правительство Турецкой Республики. Анкара полагает, что Топуз может быть связан с организацией ФЕТО и живущим в США исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого республика обвиняет в организации попытки путча 15 июля 2016 года.
Посол США в Анкаре Джон Басс охарактеризовал инцидент с арестом сотрудника генконсульства как месть руководства страны и допустил, что судебные органы республики могут быть необъективны. После этого 8 октября США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции, а Анкара ответила тем же, прекратив выдавать визы американским гражданам.
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