Сборная Армении по баскетболу впервые вошла в рейтинг ФИБА
12 октября 2017 - 10:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная федерация баскетбола (ФИБА) опубликовала новую рейтинговую таблицу национальных сборных, в которую впервые вошла также сборная Армении.
Среди 153 стран Армения с 24,3 очками занимает 95-е место.
Рейтинговую таблицу возглавляет США, за которой следуют Испания и Сербия.
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