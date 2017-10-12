Президент Армении: Подписание в ближайшей перспективе соглашения ЕАЭС-Иран - наша общая позиция
12 октября 2017 - 12:41 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении настроены наподписание в ближайшей перспективе соглашения ЕАЭС-Иран, отметил президент Армении Серж Саргсян, добавив, что это - общая позиция.
«Хотел бы также подтвердить настрой, и я уверен, что это – наша общая позиция, на подписание в ближайшей перспективе соглашения с Ираном. Этот вопрос и вчера был затронут с руководством Исламской Республики Иран Премьер-министром Армении в ходе его вчерашнего визита в Иран и я так понимаю, что они готовы продолжать переговоры и завершить в ближайшее время»,- заявил Саргсян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи.
Он также с удовлетворением отметил принципиальное завершение перего-воров по торгово-экономическому соглашению ЕАЭС-Китай.
«Это стало возможным и благодаря накопленному нашими странами опыту двусто-роннего сотрудничества с Китаем. Считаем, что данный формат взаимодействия должен способствовать развитию сотрудничества всего ЕАЭС, равно как и сотрудничество ЕАЭС по тому или иному направлению должно обогащать двусторонние отношения наших стран»,- отметил президент.
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