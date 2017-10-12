МВФ: Из постсоветских стран экономический рост в 2017 году снизится только в Азербайджане
12 октября 2017 - 12:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад о перспективах развития мировой экономики.
Согласно докладу, из постсоветских стран только в Азербайджане в 2017 году ожидается снижение экономического роста на 1%.
Между тем,МВФ улучшил прогноз экономического роста в Армении. В 2017 году экономический рост составит 3.5% вместо ранее прогнозируемых 2.9%.
Из постсоветских стран экономический рост в России составит 1.8%, в Грузии - 4%, Туркменистане и Узбекистане - 6.5% и 6% соответственно.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
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