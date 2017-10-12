МВФ: Из постсоветских стран экономический рост в 2017 году снизится только в Азербайджане

PanARMENIAN.Net - Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад о перспективах развития мировой экономики.

Согласно докладу, из постсоветских стран только в Азербайджане в 2017 году ожидается снижение экономического роста на 1%.

Между тем,МВФ улучшил прогноз экономического роста в Армении. В 2017 году экономический рост составит 3.5% вместо ранее прогнозируемых 2.9%.

Из постсоветских стран экономический рост в России составит 1.8%, в Грузии - 4%, Туркменистане и Узбекистане - 6.5% и 6% соответственно.