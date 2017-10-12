В ПАСЕ приняли резолюцию, критически оценивающую ситуацию с правами человека в Азербайджане
12 октября 2017 - 11:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на пленарном заседании 11 октября в Страсбурге одобрили резолюцию, в которой критически оценивается ситуация с демократией и правами человека в Азербайджане.
Резолюция принята по результатам обсуждения доклада «Функционирование демократических институтов в Азербайджане», который подготовили содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Штефан Шеннах и Сезар Флорин Преда, а также доклада «Председательство Азербайджана в Совете Европы: Каковы последующие действия в сфере соблюдения прав человека?» бельгийского делегата Алена Дестекса.
В резолюции ПАСЕ выражается обеспокоенность по поводу сообщений о преследовании и содержании под стражей в Азербайджане правозащитников, политических активистов, журналистов и блогеров и «выборочном применении уголовного законодательства для ограничения свободы слова». Вместе с тем в документе приветствуется освобождение целого ряда политзаключенных в Азербайджане в 2016 - 2017 годах, пишет Deutsche Welle.
Резолюция призывает власти в Баку незамедлительно обеспечить полную имплементацию решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), усилить контроль парламента над исполнительной властью, продолжать реформу судебных органов и прокуратуры, чтобы обеспечить полную независимость органов юстиции, прекратить систематические репрессии в отношении правозащитников, журналистов и оппозиционеров и создать благоприятные условия для работы неправительственных организаций и СМИ.
Делегация Азербайджана в ПАСЕ раскритиковала эту резолюцию. Руководитель делегации Самед Сеидов, в частности, обвинил различные группы, «особенно те, кто получает поддержку армян», в клевете и в попытке вести «кампанию ненависти против Азербайджана».
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