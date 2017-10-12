Начальник Объединенного штаба ОДКБ: Урегулирование конфликтов возможно лишь мирным путем
12 октября 2017 - 14:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Урегулирование карабахского конфликта возможно лишь мирным путем. Об этомна пресс-конференции в Ереване заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
По его словам, главная задача - сохранить баланс. «Хоть я и при погонах, но уверен, что урегулирование таких конфликтов возможно лишь мирным путем», - сказал Сидоров.
Он также отметил, чтоесли какие-то страны ОДКБ сотрудничают с противником Армении, то в каждом государстве есть институты и руководители, которые серьезно оценивают ситуацию, передаетAysor.am.
Отвечая на вопрос о поставках вооружения Азербайджану, он отметил: «Есть такая русская пословица - «свято место пусто не бывает». Так что, если настроены иметь оружия, будут иметь. Возможно, в этом есть что-то положительное».
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