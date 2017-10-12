Генрих Мхитарян в числе звезд футбола, которые не поедут на ЧМ-2018 в Россию

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян вошел в список 16 звезд, которые , не поедут на ЧМ-2018 в Россию.

«На матче ЦСКА — «МЮ» мы увидели, как в России любят Генриха Мхитаряна. После игры фанаты ждали появления армянского полузащитника больше, чем Лукаку или Де Хеа. И, что приятно, футболист «МЮ» потратил чуть ли не час, чтобы со всеми сфотографироваться и раздать автографы. Армянской диаспоре в России точно будет не хватать Мхитаряна на чемпионате мира»,- пишет Championat.com.

В список вошли такжеДавид Алаба (Австрия),Рияд Марез (Алжир),Эдин Джеко и Миралем Пьянич (Босния и Герцеговина),Пьер-Эмерик Обамейянг (Габон),Наби Кейта (Гвинея),Арьен Роббен (Нидерланды),Марек Гамшик (Словакия),Ян Облак (Словения),Арда Туран (Турция),Андрей Ярмоленко (Украина),Гарет Бэйл и Аарон Рэмси (Уэльс),Алексис Санчес и Артуро Видаль (Чили).

В последнем туре отборочной группы Е чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Армении в гостях сыграла вничью с командой Казахстана – 1:1. На 26-й минуте после передачи Маркоса сборную Армении вывел вперед ее капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.

После заключительной игры отборочного этапа армянская команда в группе Е с 7 очками заняла 5-е место. Сборная Армении не смогла выйти в финальный турнир чемпионата мира.