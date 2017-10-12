Импорт электромобилей в Армению планируют освободить от налогов и пошлин
12 октября 2017 - 13:52 AMT
PanARMENIAN.Net - В ходе заседания правительства Армении 12 октября премьер-министр РА Карен Карапетян коснулся вопроса освобождения импорта электромобилей от налогов и пошлин.
По его словам, в соответствии с действующими регулировками, при импорте автомобилей с электрическими двигателями и их эксплуатации на территории Армении взимается ряд налогов, пишетPanorama.am.
С учетом того, что электромобили – экологически чистый транспорт, и необходимости стимулирования их импорта, Карапетян поручил представить заключение о том, когда и как возможно будет освободить импорт таких машин от выплат.
«При этом нужно будет учесть и регулировки Евразийского экономического союза», – добавил Карапетян.
Ранее стало извесно, чтов Ереване установили бесплатные заправочные станции для электромобилей Tesla. Одна из заправок установлена на улице Республики, их установили братья Бадалян. В Армении нет официального представительства Tesla, однако есть несколько электромобилей компании.
Всего в Ереване установлено 5 подобных заправочных станций.
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По его словам, компания сейчас производит 4 вида чая - с тимьяном, мятой перечной, зверобоем и ромашкой
Как сообщает Национальная статистическая служба Армении, за 7 месяцев в стране было произведено 20149 оптических устройств
Об этом говорится в письме Тиграна Худавердяна, генерального директора «Яндекс.Такси».
Средства будут направлены на улучшение распределительных сетей и повышения энергетической безопасности
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