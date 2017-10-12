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Импорт электромобилей в Армению планируют освободить от налогов и пошлин

Импорт электромобилей в Армению планируют освободить от налогов и пошлин
12 октября 2017 - 13:52 AMT

PanARMENIAN.Net - В ходе заседания правительства Армении 12 октября премьер-министр РА Карен Карапетян коснулся вопроса освобождения импорта электромобилей от налогов и пошлин.

По его словам, в соответствии с действующими регулировками, при импорте автомобилей с электрическими двигателями и их эксплуатации на территории Армении взимается ряд налогов, пишетPanorama.am.

С учетом того, что электромобили – экологически чистый транспорт, и необходимости стимулирования их импорта, Карапетян поручил представить заключение о том, когда и как возможно будет освободить импорт таких машин от выплат.

«При этом нужно будет учесть и регулировки Евразийского экономического союза», – добавил Карапетян.

Ранее стало извесно, чтов Ереване установили бесплатные заправочные станции для электромобилей Tesla. Одна из заправок установлена на улице Республики, их установили братья Бадалян. В Армении нет официального представительства Tesla, однако есть несколько электромобилей компании.

Всего в Ереване установлено 5 подобных заправочных станций.

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