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В Армении будут производить грузовики: В проект инвестируют около $40 млн

В Армении будут производить грузовики: В проект инвестируют около $40 млн
12 октября 2017 - 16:59 AMT

PanARMENIAN.Net - ООО «АА Тракс» с применением инновационных технологий намерено организовать в свободной экономической зоне «Альянс» в Армении производство многофункциональных грузовых автомобилей. Правительство Армении на заседании 12 октября удовлетворило заявку компании на релизацию проекта в СЭЗ.

Компания намерена инвестировать в проект порядка $40 млн.Планируется, что в первые 2 года будут созданы 40 новых рабочих мест, а в дальнейшем с развитием производства - до 1000.

Срок действия разрешения на деятельность в СЭЗ составит 5 лет.

Ранее правительство Армении распространяло информацию о создании производства по ответочной сборки грузовиков чешко-словакской компании TATRA.

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