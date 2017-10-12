В Армении будут производить грузовики: В проект инвестируют около $40 млн
12 октября 2017 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - ООО «АА Тракс» с применением инновационных технологий намерено организовать в свободной экономической зоне «Альянс» в Армении производство многофункциональных грузовых автомобилей. Правительство Армении на заседании 12 октября удовлетворило заявку компании на релизацию проекта в СЭЗ.
Компания намерена инвестировать в проект порядка $40 млн.Планируется, что в первые 2 года будут созданы 40 новых рабочих мест, а в дальнейшем с развитием производства - до 1000.
Срок действия разрешения на деятельность в СЭЗ составит 5 лет.
Ранее правительство Армении распространяло информацию о создании производства по ответочной сборки грузовиков чешко-словакской компании TATRA.
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По его словам, компания сейчас производит 4 вида чая - с тимьяном, мятой перечной, зверобоем и ромашкой
Как сообщает Национальная статистическая служба Армении, за 7 месяцев в стране было произведено 20149 оптических устройств
Об этом говорится в письме Тиграна Худавердяна, генерального директора «Яндекс.Такси».
Средства будут направлены на улучшение распределительных сетей и повышения энергетической безопасности
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