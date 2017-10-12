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Обладатель «Золотого мяча»-1995 стал президентом Либерии

Обладатель «Золотого мяча»-1995 стал президентом Либерии
12 октября 2017 - 16:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Бывший игрок «Челси», «Манчестер Сити» и «Милана», а ныне политический деятель Джордж Веа избран президентом Либерии.

На выборах главы государства 51-летний Веа победил своего главного конкурента — вице-президента Либерии Джозефа Бокая, представляющего «Партию единства», пишет Championat.com со ссылкой на издание Naij.

Впервые экс-футболист принял участие в выборах президента своей страны в 2005 году и набрал свыше 40% голосов избирателей во втором туре голосования, однако в результате проиграл Элен Джонсон-Серлиф. Теперь Веа сменит ее на посту главы государства.

Веа является победителем в номинации лучший футболист мира (награда «Золотой мяч») 1995 года. Также в его активе звание лучшего африканского футболиста года, которого он удостаивался в течение трёх лет (1989, 1994, 1995).

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Championat.com. Обладатель «Золотого мяча»-1995 Веа избран президентом Либерии
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