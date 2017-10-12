Армянская АЭС и ТВЭЛ подписали контракт на поставки российского ядерного топлива
12 октября 2017 - 16:05 AMT
PanARMENIAN.Net - АО «ТВЭЛ» и ЗАО «Айкакан атомайин электракаян» (Армянская АЭС) подписали контрактные документы на поставку ядерного топлива. Благодаря этому контракту будет обеспечена не только штатная перегрузка топлива для очередного планового ремонта, но и сформирован резерв ТВС на два года.
АО «ТВЭЛ» создано 12 сентября 1996 года в соответствии с указом президента РФ, входит в состав Государственной корпорации «Росатом».
Контрактные документы были подписаны в ходе визита в Армению представительной делегации топ-менеджмента Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» во главе с президентом АО «ТВЭЛ» Натальей Никипеловой.
«Топливная компания ТВЭЛ предложила армянским партнерам повысить энергетическую безопасность и выгодные коммерческие условия поставки ядерного топлива, подтвердив высокий уровень нашего многолетнего партнерства и взаимного доверия. АЭС играет ключевую роль в обеспечении страны электроэнергией, поэтому крайне важно обеспечить ее гарантированную и бесперебойную работу. В 2016 году мы приняли совместное решение о создании на Армянской АЭС резерва ядерного топлива», - отметила Никипелова.
Поставки ядерного топлива на Армянскую АЭС, обеспечивающую до 40% выработки электроэнергии в стране, являются важным направлением российско-армянского сотрудничества в энергетике. Топливо российского производства поставляется на энергоблок № 2 установленной мощностью 440 МВт (ядерный реактор – ВВЭР-440) с 1995 года. За это время не зафиксировано ни одного нарушения, связанного с эксплуатацией ядерного топлива.
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