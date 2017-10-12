Америабанк вышел в финал международного онлайн-конкурса Virtual Banking
12 октября 2017 - 18:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Команда Америабанка вышла в финальный раунд 8 всемирного онлайн-конкурса по управлению активами и обязательствами (Virtual Banking), который пройдет 23 ноября в Гааге. Помимо Америбанка, в финал вышли еще 3 компании Bancop SA (Парагвай), Supervielle (Аргентина) и Ficohsa (Гондурас).
В конкурсе приняли участие 30 банков из Африки, Азии, Латинской Америки, Европы и Центральной Азии.
Конкурс касается проблем эффективного управления рисками, а также активами и обязательствами банка. Целью его проведения является содействие развитию знаний в финансово-банковской сфере и повышение профессионального уровня, обмен альтернативными и новаторскими знаниями, международным опытом, развитию и усилению управления рисков в банках.
Конкурс был организован SimArch Group в рамках образовательного финансового банковского портала и финансируется Международным банком развития Нидерландов FMO, KfW Bankengruppe и финансовым агентством развития финансов PROPARCO DEG.
SimArch Group еще с 1999 года предлагает новаторские и перспективные учебные решения для специалистов финансово-банковской сферы, создавая большие возможности образования. Программы компании с успехом были осуществлены 170 компаниями в более чем 45 странах мира, в числе которых крупнейшие банки, такие как ABN AMRO, ING, FirstRand, Dexia и другие.
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