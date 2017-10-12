Apple выпустила третье официальное обновление для iOS 11

PanARMENIAN.Net - Компания Apple выпустила третье официальное обновление для мобильной платформы iOS 11 — iOS 11.0.3.

Апдейт iOS 11.0.3 вышел спустя неделю после релиза небольшого обновления iOS 11.0.2 и почти месяц спустя большого релиза финальной версии iOS 11.

Обновление iOS 11.0.3 доступно «по воздуху» для всех пользователей iOS 11 через приложение настроек. Согласно описанию Apple, сопровождающему релиз, в апдейте iOS 11.0.3 исправляются ошибки и недоработки на iPhone и iPad, пишет Ferra.ru.

В частности, исправляется проблема, когда аудио и тактильная отдача не работает на некоторых iPhone 7 и iPhone 7 Plus, а также неотзывчивость к сенсорному вводу некоторых неоригинальных экранов в iPhone 6s, которые были заменены при ремонте.