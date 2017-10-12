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Американский генерал: Армянские солдаты самоотверженны и хорошо подготовлены

Американский генерал: Армянские солдаты самоотверженны и хорошо подготовлены
12 октября 2017 - 18:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянские солдаты самоотверженны и хорошо подготовлены. Об этом заявил командир Национальной гвардии американского штата Канзас, генерал-майор Ли Тафанелли.

«Армянские солдаты очень самоотверженно действуют. Их военная подготовка находится на высоком уровне. Они всегда готовы получать новые знания, а также поделиться своими знаниями с другими», — сказал он в интервью армянской редакции «Голоса Америки».

По словам генерал-майора, уже два года под ряд армянские военнослужащие приезжают в Канзас и проходят подготовку вместе с американскими военными.

«Мы хотим помочь Армении усилить ее оборону по ряду сфер, в том числе в управлении чрезвычайными ситуациями», — отметил Тафанелли.

«Членство Армении в ОДКБ никак не влияет на расширение сотрудничества с Ереваном. Кроме того, на наше сотрудничество не влияет также российская военная база в Гюмри»,- отметил генерал.

Как отметил генерал, армяно-американское военное сотрудничество в основном сосредоточено в гуманитарной сфере: американские военные ремонтируют дома престарелых в Армении. Кроме того США помогают армянской армии в подготовке военных врачей и миротворцев, а также помогают вооружаться.

По словам генерала Тафанелли, Соединенные Штаты подготавливают армянских солдат по высоким стандартам войск НАТО. «Главная цель США – усиление региональной стабильности и безопасности, в том числе поддерживание демократии и налаживание свободных рыночных отношений», - отметил генерал.

Генерал выразил уверенность, что двустороннее военное сотрудничество между США и Арменией будет продолжаться и в дальнейшем.

Армения и Национальная гвардия Канзаса уже 14 лет поддерживают тесное военное сотрудничество.

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