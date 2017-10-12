Американский генерал: Армянские солдаты самоотверженны и хорошо подготовлены
12 октября 2017 - 18:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянские солдаты самоотверженны и хорошо подготовлены. Об этом заявил командир Национальной гвардии американского штата Канзас, генерал-майор Ли Тафанелли.
«Армянские солдаты очень самоотверженно действуют. Их военная подготовка находится на высоком уровне. Они всегда готовы получать новые знания, а также поделиться своими знаниями с другими», — сказал он в интервью армянской редакции «Голоса Америки».
По словам генерал-майора, уже два года под ряд армянские военнослужащие приезжают в Канзас и проходят подготовку вместе с американскими военными.
«Мы хотим помочь Армении усилить ее оборону по ряду сфер, в том числе в управлении чрезвычайными ситуациями», — отметил Тафанелли.
«Членство Армении в ОДКБ никак не влияет на расширение сотрудничества с Ереваном. Кроме того, на наше сотрудничество не влияет также российская военная база в Гюмри»,- отметил генерал.
Как отметил генерал, армяно-американское военное сотрудничество в основном сосредоточено в гуманитарной сфере: американские военные ремонтируют дома престарелых в Армении. Кроме того США помогают армянской армии в подготовке военных врачей и миротворцев, а также помогают вооружаться.
По словам генерала Тафанелли, Соединенные Штаты подготавливают армянских солдат по высоким стандартам войск НАТО. «Главная цель США – усиление региональной стабильности и безопасности, в том числе поддерживание демократии и налаживание свободных рыночных отношений», - отметил генерал.
Генерал выразил уверенность, что двустороннее военное сотрудничество между США и Арменией будет продолжаться и в дальнейшем.
Армения и Национальная гвардия Канзаса уже 14 лет поддерживают тесное военное сотрудничество.
Самое значимое
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
По его словам, Восканян был застрелен, когда схватил гранату, пытаясь бежать
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
США объявили о выходе из ЮНЕСКО В ведомстве добавили, что США намерены продолжать взаимодействие с ЮНЕСКО в качестве государства-наблюдателя
Малахов основал телекомпанию Доля Малахова в уставном капитале компании «ТВ Хит» составляет 50 процентов, другая половина принадлежит продюсеру и медиаменеджеру Александру Митрошенкову
МИД РА: Баку отказывается от своих международных обязательств, что ставит под вопрос любое соглашение Отсутствие прогресса в переговорном процессе, по словам заместителя министра, обусловлено тем, что изначально Баку избрал силовую политику – в ответ на самоопределение
В Италии двое заключенных сбежали после обеда с Папой Римским После завершения мероприятия надзиратели обнаружили, что два уроженца Неаполя, считающиеся социально опасными рецидивистами, сбежали