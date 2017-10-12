Forbes о меценате Рубене Варданяне: Кому и за что он раздает миллионы долларов

PanARMENIAN.Net - Журнал Forbes опубликовал статьею под заголовком «Звезда Армении: кому и за что Рубен Варданян раздает миллионы долларов», в которой рассказывает о российском предпринимателе, управленце и филантропе армянского происхождения.

Рубен Варданян и Нубар Афеян с 2001 года руководят фондом IDeA, «Инициативы развития Армении» и вместе с McKinsey и другими партнерами разработали программу развития страны «Армения-2020».

Один из первых проектов фонда IDeA — создание самой длинной в мире канатной дороги «Крылья Татева», проложенной над долиной Воротан в Татевский монастырь с тысячелетней историей. Дорогу, открытую в 2010 году, посетило полмиллиона человек. Вслед за потоком туристов стала развиваться и инфраструктура: за пять лет в ближайшем к Татеву городе Горисе открылось 10 новых отелей, а рядом с монастырем заработало еще два десятка гостиниц. Затем фонд открыл международную школу-пансион сети UWC в национальном парке Дилижана, где обучаются 213 студентов из 82 стран мира, и учредил международную премию «Аврора».

«К идеологии премии пришли не сразу. Было понятно, что нужен проект к столетию памяти жертв Геноцида армян, но при этом было ясно, что пересказывать трагедию в очередной раз бессмысленно. Так появилась идея «Авроры»: Премия в знак благодарности спасителям армян во время Геноцида в поддержку тех, кто сегодня спасает жертв войн, разрушений и конфликтов», — рассказал журналу один из создателей «Авроры», заместитель председателя правления «УК Роснано» Владимир Аветисян.

По словам Варданяна, людей, которые спасают жертв вооруженного конфликта,- единицы и о них почти никто не знает.

«Но премия может сделать так, чтобы помощь другим людям стала частью нашей культуры, а истории спасителей — предметом гордости», — сказал меценат.

В Ереване весной 2017 года во второй раз вручили международную премию Aurora Prize — $1 млн на поддержку благотворительных инициатив во всем мире. Премию в 2015 году придумали трое друзей: Рубен Варданян F 99, предприниматель и инвестор, бывший руководитель «Тройки Диалог», основатель бизнес-школы «Сколково», Нубар Афеян, основатель и CEO бостонской компании Flagship Pioneering, и Вартан Грегорян, академик, филантроп, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке.