МИД РА: Баку отказывается от своих международных обязательств, что ставит под вопрос любое соглашение
12 октября 2017 - 18:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Как можно говорить о прогрессе в переговорном процессе, когда между сторонами нет доверия. Об этом заявил 12 октября в беседе с журналистами заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.
«Тот факт, что Азербайджан отказывается от своих международных обязательств, уже сам по себе ставит под вопрос любое возможное соглашение в будущем. Он может поставить подпись под этим соглашением и на следующий день отказаться от его выполнения», - сказал Кочарян, отметив, что нет гарантий, что Азербайджан не возобновит военные действия, пишет Aysor.am.
Отсутствие прогресса в переговорном процессе, по словам заместителя министра, обусловлено тем, что изначально Баку избрал силовую политику – в ответ на самоопределение.
«И до сих пор не отказывается от этой политики», - заявил Кочарян.
В ответ на вопрос, получила ли для встречи президентов армянская сторона от международного сообщества гарантии (в частности гарантии невозобновления военных действий), Кочарян отметил: «Нельзя увязывать встречу и гарантии».
Что касается того, насколько целесообразно в таком случае участвовать в переговорах, Кочарян отметил, что всегда надо помнить – когда речь о переговорном процессе, здесь есть две плоскости.
«Одна касается того, чтобы не возобновились военные действия, это является также миссией сопредседателей. Вторая касается обеспечения прогресса в переговорном процессе. Учитывая также Апрельскую войну, очевидно, что сопредседатели акцент, в первую очередь, делают на атмосфере доверия. К сожалению, пока первоочередной задачей является формирование атмосферы доверия», - сказал он.
Это, по словам Кочаряна, означает, что Азербайджан должен выйти в конструктивное русло, более того, должны быть гарантии, исключающие ситуацию, при которой Баку откажется от выполнения своих обязательств.
«Только после этого будет возможно говорить о прогрессе в вопросе урегулирования», - заявил Шаварш Кочарян.
Ранее Кочарян заявил, чтоАрмения против членства Азербайджана в ЕАЭС.По его словам, Азербайджан не обращался с вопросом о членстве в ЕАЭС, но, если обратится, то позиция Армении – четкая.
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