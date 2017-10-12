Малахов основал телекомпанию

PanARMENIAN.Net - Телеведущий Андрей Малахов основал компанию, которая займется производством проектов для телевидения.

Доля Малахова в уставном капитале компании «ТВ Хит» составляет 50 процентов, другая половина принадлежит продюсеру и медиаменеджеру Александру Митрошенкову.

Также отмечается, что Малахов станет генеральным продюсером «ТВ Хит», а должность генерального директора будет выполнять член Академии российского телевидения Александра Новикова, пишет Lenta.ru.

9 октября стало известно, что Малахов станет ведущим нового игрового шоу «Стена» на телеканале «Россия 1». Первый выпуск проекта состоится 22 октября.

В августе Малахов покинул Первый канал, на котором работал с 1992 года. С 2001-го он вел на нем ток-шоу — сначала «Большую стирку», затем «Пять вечеров», а после «Пусть говорят» и «Сегодня вечером». Ведущий перешел на канал «Россия 1», у него свое ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».