Малахов основал телекомпанию
12 октября 2017 - 18:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Телеведущий Андрей Малахов основал компанию, которая займется производством проектов для телевидения.
Доля Малахова в уставном капитале компании «ТВ Хит» составляет 50 процентов, другая половина принадлежит продюсеру и медиаменеджеру Александру Митрошенкову.
Также отмечается, что Малахов станет генеральным продюсером «ТВ Хит», а должность генерального директора будет выполнять член Академии российского телевидения Александра Новикова, пишет Lenta.ru.
9 октября стало известно, что Малахов станет ведущим нового игрового шоу «Стена» на телеканале «Россия 1». Первый выпуск проекта состоится 22 октября.
В августе Малахов покинул Первый канал, на котором работал с 1992 года. С 2001-го он вел на нем ток-шоу — сначала «Большую стирку», затем «Пять вечеров», а после «Пусть говорят» и «Сегодня вечером». Ведущий перешел на канал «Россия 1», у него свое ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».
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