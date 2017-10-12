США объявили о выходе из ЮНЕСКО

PanARMENIAN.Net - Госдепартамент США направил ЮНЕСКО официальное уведомление о выходе из организации. Сообщается, что решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.

«Это было нелегкое решение, оно отражает обеспокоенность США в связи с задолженностями в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы организации и продолжающейся предвзятой антиизраильской позицией в ЮНЕСКО», - говорится в заявлении Госдепартамента.

В ведомстве добавили, что США намерены продолжать взаимодействие с ЮНЕСКО в качестве государства-наблюдателя. Руководство ЮНЕСКО выразило сожаление в связи с выходом Соединенных Штатов, пишет BBC.

«Я хочу выразить глубокое сожаление в связи с решением США выйти из состава ЮНЕСКО», - говорится в заявлении главы организации Ирины Боковой.

ЮНЕСКО - Организация объединенных наций по вопросам образования науки и культуры - действует с 1945 года. В 2011 году в состав ЮНЕСКО в качестве полноправного члена была принята Палестинская автономия. США, а также Израиль, осудили это решение. США тогда же приостановили выплату членских взносов организации.

Президент США Дональд Трамп ранее критиковал непропорциональный, по его мнению, вклад США в организации ООН. На США приходится 22% бюджета ООН и 28% бюджета миротворческих миссий.