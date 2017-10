Клип Despacito установил новый рекорд в 4 млрд на YouTube

PanARMENIAN.Net - Клип на песню Despacito Луиса Фонси и Daddy Yankee стал первым в истории роликом, набравшим более 4 млрд просмотров на видеохостинге YouTube.

«Мы вошли в историю, набрав четыре миллиарда просмотров, однако вместо празднования мы сосредоточились на восстановлении места, где все начиналось (ролик снимался Пуэрто-Рико - ред.)», — написал Фонси в Instagram.

Ближе всех к рекордсмену - See You Again Wiz Khalifa с3.156 млрд просмотров.

Despacito загружен на YouTube 12 января 2017 года и преодолел отметку в 3 млрд просмотров в начале августа.