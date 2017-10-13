Встреча президентов Армении и Азербайджана состоится в Женеве до конца октября
13 октября 2017 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - На следующей неделе президент Армении Серж Саргсян в Женеве встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом заявил вице-председатель Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян после заседания исполнительного органа РПА.
По его словам, несмотря на последние заявления высокопоставленных представителей Азербайджана, тем не менее, президент Армении поедет на встречу с Алиевым.
«Вы знаете позицию Армении по карабахской проблеме. Позиция была озвучена также президентом Армении на Генассамблее ООН. Переговоры продолжаются, но на данном этапе важно восстановление благоприятной атмосферы. Это позволит более оптимистично смотреть на будущее. Армения остается приверженной формату и принципам Минской группы ОБСЕ, всегда вносила свой вклад в конструктивные переговоры», - заявил Ашотян, передает Aysor.am.
23 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова, на которой присутствовали сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ, посол Анджей Каспршик. На встрече были обсуждены вопросы касательно организации предстоящей встречи президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева.
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