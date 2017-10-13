PanARMENIAN.Net - Популярный американский рок-музыкант армянского происхождения, солист группы System of a Down Серж Танкян приехал в Армению. Об этом стало известно из Instagram певца.

На своей странице он опубликовал фотографию, на которой сидит за рулем черной Волги 21. Танкян подписал ее: «Здорово снова вернуться в Армению».

В апреле 2017 года Серж Танкян вместе с другими известными деятелями культуры армянского происхождения – канадской актрисой Арсине Ханджян, кинорежиссером Атомом Эгояном, кинорежиссером и сценаристом Эриком Назаряном – посетил Степанакерт.