Серж Танкян приехал в Армению
13 октября 2017 - 10:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Популярный американский рок-музыкант армянского происхождения, солист группы System of a Down Серж Танкян приехал в Армению. Об этом стало известно из Instagram певца.
На своей странице он опубликовал фотографию, на которой сидит за рулем черной Волги 21. Танкян подписал ее: «Здорово снова вернуться в Армению».
В апреле 2017 года Серж Танкян вместе с другими известными деятелями культуры армянского происхождения – канадской актрисой Арсине Ханджян, кинорежиссером Атомом Эгояном, кинорежиссером и сценаристом Эриком Назаряном – посетил Степанакерт.
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