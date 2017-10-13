CNN: Россия пыталась посеять расовую ненависть в США через Pokemon Go

PanARMENIAN.Net - Попытки Москвы вмешаться в политическую жизнь Америки не ограничились Twitter и Facebook, сообщает телеканал CNN. Чтобы разжечь расовую ненависть и вызвать напряженность в американском обществе, использовалась игра Pokemon Go.

Телеканал считает, что к кампании «Не стреляйте в нас» (название может иметь отношение к лозунгу «Поднимите руки, чтобы в вас не выстрелили», который стал популярным после убийства афроамериканца Майкла Брауна полицейским) может быть причастна «связанная с Кремлем фабрика троллей».

Организаторы кампании советовали участникам игры Pokemon Go искать покемонов в местах, связанных с превышением власти полицией. При этом использовались имена жертв. То, что это делалось под лозунгом, связанным с убийством афроамериканца, могло вызвать расовую напряженность, сообщает «Ъ» со ссылкой на CNN.

Ранее несколько конгрессменов запросили у Facebook подробную информацию об источниках «политической рекламы, оплаченной из России» и размещенной в период президентских выборов в США. В начале сентября директор службы безопасности Facebook Алекс Стамос сообщил, что связанные с Россией аккаунты на протяжении двух лет покупали в социальной сети рекламу политического характера.