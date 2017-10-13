«Ъ»: Армения попросилась на перекур

PanARMENIAN.Net - Армения добивается для себя отсрочки на восемь месяцев исполнения вступающего в силу 15 ноября техрегламента ЕАЭС на табачную продукцию, требующего размещать на пачках устрашающие картинки большего размера. Об этом сообщает «Коммерсант», в распоряжении которого оказался проект решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), который предполагает предоставление Армении отсрочки до 15 июля 2018 года в исполнении техрегламента стран ЕАЭС на табачную продукцию.

До этого срока «допускается производство и выпуск в обращение на территории Армении продукции в соответствии с требованиями», которые были приняты до начала действия техрегламента. Техрегламент вступает в силу с 15 ноября. Он требует от производителей стран ЕАЭС помещать на лицевой стороне пачки сигарет предупредительные надписи с устрашающими картинками большего размера — на 50% поверхности (сейчас 30%). На оборотной стороне размер предупреждения остается равным 50%. Также вводится дополнительная надпись «содержит системные яды, канцерогенные и мутагенные вещества», которой должно быть отведено 17% боковой поверхности.

В пресс-службе ЕЭК подтвердили поступление предложения от Армении, которое сейчас «находится на рассмотрении». Обращение председателю коллегии ЕЭК Тиграну Саркисяну 28 сентября направил вице-премьер Армении Ваче Габриелян. В документе необходимость переноса сроков введения в действие техрегламента для Армении объясняется наличием огромного количества продукции местных производителей для внутреннего рынка.

«Нереализация данной продукции до 15 ноября 2017 года может привести к серьезным финансовым и экономическим потерям»,— говорится в письме. Поводом для обращения стало, в свою очередь, письмо коммерческого директора «СПС Сигарон» в Минэкономики Армении. В нем говорится, что у компании около 5 млн пачек сигарет, изготовленных по прежним стандартам, которые она не успеет реализовать.

По данным Национальной статистической службы Армении, производство сигарет в стране в 2016 году составило 23,7 млрд штук, что на 30% больше аналогичного периода 2015 года. При этом основной объем табачной продукции республики идет на экспорт. Крупнейшими локальными производителями являются компании «Гранд Тобако» и «Масис».

Положительное решение ЕЭК на обращение Армении «поставит в неравное положение других производителей, которые за 18 месяцев переходного периода сумели подготовиться к выпуску продукции в соответствии с техрегламентом», заявили изданию в одной из российских табачных компаний.

Как отмечает главный редактор медиагруппы «Русский табак» Максим Королев Королев, в случае продления срока вступления в силу техрегламента для Армении конкурентное преимущество в России получит не только ее легально ввезенная продукция, но и произведенная для внутреннего рынка, которая нелегально попадает в больших количествах в Северо-Кавказский федеральный округ. По данным «Kantar TNS Россия», в мае 2017 году армянские сигареты занимали 2% всей нелегальной табачной продукции на российском рынке, в республиках Северного Кавказа эта доля достигла 42%.