СМИ: Турецкая бронетехника пересекла границу с Сирией
13 октября 2017 - 12:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Восемь турецких танков, пятьдесят бронетранспортеров и около двухсот военных пересекли границу с Сирией и вошли на территорию провинции Идлиб.
Военнослужащие и бронетехника разместятся в Идлибе для контроля над зоной деэскалации. В турецком Генштабе заявили, что военные начали установку наблюдательных пунктов в рамках астанинских соглашений, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.
Развертыванию контингента в Идлибе предшествовала разведывательная операция, продолжавшаяся с 8 по 11 октября.
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отмечал, что Анкара действует в рамках соглашений в Астане и координирует операцию с Москвой. По его словам, турецкие военные разместятся внутри зоны деэскалации в Идлибе, а российские силы — по ее внешнему периметру.
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Случай не единичный
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