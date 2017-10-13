Париж освободится от автомобилей с бензиновыми двигателями к 2030 году

PanARMENIAN.Net - Париж намерен к 2030 году освободить городские улицы от всех автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Согласно плану, представленному парижской городской администрацией 12 октября, уже к 2024 году на улицах столицы Франции не должно остаться автомобилей с дизельными двигателями, а к 2030 - с бензиновыми двигателями.

Целью является превращение Парижа в средне- и долгосрочной перспективе в город, не загрязненный углекислым газом, говорится в документе, пишет Deutsche Welle.

Представитель администрации Парижа отметила, что предлагаемый план не предусматривает запретов для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания или штрафов за их использование. Поставленных целей предполагается достичь за счет ставки на электромобили и общественный транспорт.

Объявленные Парижем меры означают, что столичная администрация планирует гораздо раньше выполнить цели, поставленные правительством Франции. Министр экологического перехода Франции Николя Юло в июле объявил о намерении запретить продажу автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями к 2040 году.

Загрязнение воздуха в Париже является серьезной проблемой. Зимой власти неоднократно запрещали движение старых дизельных автомобилей в столице. Мэр Парижа Анн Идальго уже давно принимает меры, направленные на сокращение движения транспорта в столице. В числе прочего, она запретила движение автомобилей по прибрежным дорогам вдоль Сены. Теперь эти дороги доступны лишь для пешеходов и велосипедистов.