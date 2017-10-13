Известна дата встречи Саргсян - Алиев

PanARMENIAN.Net - Встреча президентов Армении и Азербайджана намечена на 16 октября в Женеве.

Встреча Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева состоится по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Швейцарской Конфедерации.

23 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова, на которой присутствовали сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ, посол Анджей Каспршик. На встрече были обсуждены вопросы касательно организации предстоящей встречи президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева.