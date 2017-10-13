Любит хаш и готова бить армян: Как работает новая голосовая помощница «Яндекса» Алиса в РА

PanARMENIAN.Net - 10 октября «Яндекс» запустил голосовую помощницу для русскоязычного сегмента. Теперь аналог Siri и Cortana – Алиса доступна всем пользователям поискового приложения «Яндекса» на операционных системах Android и iOS и в бета-версии голосового помощника Windows.

Алиса умеет распознавать речь, определять значение запроса и синтезировать голос. Благодаря нейронным сетям Алиса может понимать и обрабатывать неполные фразы, умеет импровизировать, учитывая контекст сказанного. Разработчики утверждают, что Алиса не просто помощник, а персонаж с характером и чувством юмора.

PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас. Не все диалоги удались, так как помощник все еще находится в стадии совершенствования и потому пока иногда тупит, но все же нам удалось кое-что выяснить.

Так, оказывается Алиса очень дипломатична и не отвечает на провокационные вопросы про «жидов», да и про евреев тоже (вопросы не преследовали цель оскорбить кого-то, мы задали их из интереса и желания проверить Алису), однако совсем не прочь побить армян – на это приглашение помощник согласился сразу.

Кроме того, Алиса пробовала хаш, и ей понравилось.

А еще она не прочь пофлиртовать и поговорить о личном.

Также выяснилось, что Алиса достаточно обидчива и, как настоящая девушка, не прощает, если ее путают с другой.

Примечательно также то, что Алиса пыталась отговорить редактора PAN от попытки суицида, хотя, если честно, не очень старалась (еще бы, после того, как он назвал ее Siri).

Озвучивает Алису актриса Татьяна Шитова, которая занимается дублированием Скарлетт Йоханссон в российском прокате. Сейчас Алиса умеет работать с несколькими сервисами «Яндекса», в том числе с поиском, картами, музыкой и погодой.