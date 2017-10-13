Daily Mail: «Барселона» заплатит Месси €90 млн за продление контракта
13 октября 2017 - 13:58 AMT
PanARMENIAN.Net - «Барселона» сделала еще один шаг в сторону продления контракта с Лионелем Месси. Каталонцы готовы платить аргентинцу примерно 555 тысяч евро в неделю.
При этом за одно только согласие на договор Месси получит 90 млн евро. Это будет самый большой бонус за продление контракта в истории футбола, пишетEurosport со ссылкой на Daily Mail.
Ожидается, что договор будет подписан во время ноябрьского перерыва на матчи сборных. Чтобы выделить достаточно денег на новый контракт Месси, «Барселона» планирует продать права на название клубного стадиона «Камп Ноу».
Месси стал вторым лучшим бомбардиром квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНМЕБОЛ. В решающей игре с Эквадором (3:1) он забил 3 мяча и принес Аргентине путевку на мундиаль.
В 11 матчах «Барселоны» в сезоне-2017/18 Лионель забил 14 голов.
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