На Мамаевом кургане освятили хачкар памяти погибших во время Сталинградской битвы армян

PanARMENIAN.Net - 12 октября глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископ Езрас освятил хачкар, посвященный памяти погибших во время Сталинградской битвы армян.

«Ни один армянский солдат не сдался в плен во время Сталинградской битвы. Наши деды сражались здесь бок о бок с представителями других народов, на этой священной земле погибло более 10 000 армян. Но смерть во имя Родины — есть бессмертие. Хачкар не только символ нашей веры, но и дань памяти этим героическим людям», — сказал архиепископ Езрас, пишет Rusarminfo.

Двухметровый хачкар из базальта установлен рядом с часовней на территории мемориального кладбища на Мамаевом кургане. Памятник был специально привезен из Армении и стал единственным монументом, установленным здесь иностранным государством.

Ранее сообщилось, что в Волгограде будет установлен хачкар в честь 10 тысяч армян, погибших в битве под Сталинградом.