На Мамаевом кургане освятили хачкар памяти погибших во время Сталинградской битвы армян
13 октября 2017 - 16:19 AMT
PanARMENIAN.Net - 12 октября глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископ Езрас освятил хачкар, посвященный памяти погибших во время Сталинградской битвы армян.
«Ни один армянский солдат не сдался в плен во время Сталинградской битвы. Наши деды сражались здесь бок о бок с представителями других народов, на этой священной земле погибло более 10 000 армян. Но смерть во имя Родины — есть бессмертие. Хачкар не только символ нашей веры, но и дань памяти этим героическим людям», — сказал архиепископ Езрас, пишет Rusarminfo.
Двухметровый хачкар из базальта установлен рядом с часовней на территории мемориального кладбища на Мамаевом кургане. Памятник был специально привезен из Армении и стал единственным монументом, установленным здесь иностранным государством.
Ранее сообщилось, что в Волгограде будет установлен хачкар в честь 10 тысяч армян, погибших в битве под Сталинградом.
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