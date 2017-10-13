В Ереване откроется выставка Юсуфа Карша

PanARMENIAN.Net - 18 октября в Ереване откроется выставка канадского фотографа армянского происхождения, одного из мастеров портретной фотографии Юсуфа Карша.

30 работ легендарного фотографа будут выставлены в Национальном академическом театре им. Сундукяна.

Выставка продлится до 25 октября.

Юсуф Карш родился в городе Мардин, на юго-востоке Турции в армянской семье. В 14-летнем возрасте с родителями Карш был вынужден бежать из Турции и переселился в Сирию, спасаясь от Геноцида армян. Через 2 года родители отправляют Юсуфа в Канаду к дяде Джорджу (Григору) Нагашу. Карш получает там образование, работает в студии Нагаша. Заметив фотографический талант Юсуфа, Нагаш отправляет его учиться у фотографа-портретиста Джона Гаро в Бостон. Спустя 4 года Карш возвращается в Канаду. Он основывает собственную студию в центре Оттавы.

Юсуф Карш в своих сильных портретах трансформирует человеческое лицо в легенду. Карш не использует декоративных изгибов драпировки или пестрых задников в качестве фона. Он создает нужный фон с помощью света и устанавливает его соотношение с одеждой снимаемого.