Курс биткоина установил новый рекорд - выше $5800

PanARMENIAN.Net - Курс биткоина (bitcoin) после преодоления психологической отметки в пять тысяч долларов повышался ночью до рекордных 5,8 тысячи, следует из данных торгов.

13 октября зафиксирован новый максимум курса — 5865 долларов за штуку (+20,7% за сутки). На бирже Poloniex в это же время курс повышался до 5841, на бирже BitStamp — до 5817, пишет РИА Новости.

Капитализация рынка криптовалют составляла около 171,3 миллиарда долларов. Исторических максимумов она достигала 2 сентября — 179,8 миллиарда долларов. Первое место по капитализации (94,5 миллиарда долларов) традиционно занимает биткоин (BTC), у него 55,2% рынка. На втором — Ethereum (31,2 миллиарда долларов). Тройку замыкает Ripple с капитализацией в 9,5 миллиарда долларов.

В начале сентября биткоин начал падать на фоне негативных новостей о запрете криптобирж в Китае. Достигнув отметки в 4,9 тысячи долларов, криптовалюта на протяжении двух недель демонстрировала негативную динамику. Минимума биткоин достиг 15 сентября — 3,1 тысячи долларов. Затем он стал отыгрывать позиции. Восемнадцатого сентября биткоин вернулся к отметке в 4 тысячи долларов.

В скором времени ожидается еще один хардфорк, в результате которого из биткоина образуется новая криптовалюта Bitcoin Gold (BTG). Протокол BTG направлен на изменение алгоритма биткоина таким образом, что майнеры смогут добывать валюту на графических процессорах (GPU). Ожидается, что желающие перейти на BTG пользователи смогут получить токены новой криптовалюты.

В мае 2010 года один человек разместил на тематическом форуме пост о том, что он не прочь заказать пиццу за биткоины (точнее, 2 пиццы за 10 000 биткоинов) — обычную, с луком, сосисками, грибами, помидорами, но без всяких нелепых вещей вроде рыбной верхушки. На тот момент 10 000 биткоинов были равны 40-50 долларам.