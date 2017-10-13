Бытовую технику в Армении и странах ЕАЭС обяжут быть экономнее на 35-40%

PanARMENIAN.Net - Для всей бытовой техники, продаваемой в Армении и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), могут быть введены требования энергосбережения. Евразийская экономическая комиссия работает над соответствующим техническим регламентом.

В основу документа могут войти 54 российских ГОСТа, которые позволят сократить потребление электричества на 35–40%. Экономными станут телевизоры, стиральные машины, холодильники и другая техника, передают «Известия».

В Росстандарте сообщили, что разработано 54 ГОСТа, которые помогут россиянам сэкономить на электричестве до 40% в результате перехода оборудования на энергосберегающие технологии. 20 стандартов уже утвердили, а до конца 2017 года предполагается принять еще 34. Они будут введены в действие в 2018–2019 годах. Эти ГОСТы смогут войти в технический регламент ЕАЭС, рассказали в Росстандарте.

Стандарты распространяются в основном на бытовую электротехнику: холодильники и морозильники, стиральные, посудомоечные и сушильные машины, бытовые кондиционеры и тепловые насосы, источники света и осветительные устройства. Например, в национальном стандарте на телевизоры и мониторы предусмотрено, что мощность потребления электроэнергии у работающего телевизора диагональю экрана 21" и Full HD разрешением не должно превышать 78,8 Вт по минимальным требованиям и 58 Вт — по повышенным. В режиме же ожидания мощность потребления не должна превышать 1 Вт в любом случае. Если проводить параллель с классификацией энергоэффективности, принятой в Евросоюзе, значения соответствуют классу энергоэффективности D и выше. Это не самый высокий класс по меркам ЕС (наиболее энергоэффективная техника имеет класс A или даже A+++), но и такие требования позволят существенно сэкономить.

Если все страны ЕАЭС — Россия, Киргизия, Казахстан, Белоруссия и Армения — одобрят включение российских стандартов в технический регламент, то они будут обязательны к исполнению. ГОСТы носят только рекомендательный характер.