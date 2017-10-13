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Apple выпустит гибкий iPhone

Apple выпустит гибкий iPhone
13 октября 2017 - 19:07 AMT

PanARMENIAN.Net - Корпорация Apple начала работу по созданию сгибающегося iPhone. Разработка идет совместно с LG.

Сообщается, что в LG создана отдельная группа из инженеров, которые займутся разработкой гибкого OLED-экрана для будущего iPhone. Параллельно в LG Innotek создана команда, отвечающая за создание гибкой печатной платы, которую можно будет внедрить в гнущийся корпус, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Investor.

Это не первые слухи, связанные с планами Apple выпустить сгибающийся телефон. Так, в декабре 2016 года в LG заявили о старте производства гнущихся дисплеев в 2018 году, причем Apple является одним из партнеров компании. Анонимный источник заявил, что производство сгибаемых экранов для iPhone может начаться в 2020 году.

На данный момент поставкой OLED-панелей для iPhone X занимается Samsung. Вместе с этим, корейская корпорация готовит к запуску свой собственный складной смартфон Galaxy X. Так, весной этого года Samsung зарегистрировала в Южной Корее торговую марку, а анонс может состояться в 2018 году.

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Lenta.ru: Apple выпустит гнущийся iPhone
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