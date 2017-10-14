iPhone начнет поддерживать стилус в 2019 году

PanARMENIAN.Net - Компания Apple обдумывает идею сделать свои смартфоны совместимыми со стилусом.

Для этого Apple может выпустить новую версию стилуса Apple Pencil, который на данный момент совместим только с планшетами iPad Pro. Запуск смартфона со стилусом может состояться в 2019 году, пишет Ferra.ru со ссылкой на корейское издание The Korea Herald.

По данным источника, это будет стилус «суперконденсаторного» типа ради бюджетности. Этим он будет отличаться от стилуса S-Pen для Samsung's Galaxy Note, в котором используется технология электромагнитного резонанса и требует дополнительных компонентов под дисплеем для работы.

Как отмечают источники, суперконденсаторный стилус дешевле в производстве, но больше похож по ощущениям на обычную ручку при использовании.