iPhone начнет поддерживать стилус в 2019 году
14 октября 2017 - 10:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Apple обдумывает идею сделать свои смартфоны совместимыми со стилусом.
Для этого Apple может выпустить новую версию стилуса Apple Pencil, который на данный момент совместим только с планшетами iPad Pro. Запуск смартфона со стилусом может состояться в 2019 году, пишет Ferra.ru со ссылкой на корейское издание The Korea Herald.
По данным источника, это будет стилус «суперконденсаторного» типа ради бюджетности. Этим он будет отличаться от стилуса S-Pen для Samsung's Galaxy Note, в котором используется технология электромагнитного резонанса и требует дополнительных компонентов под дисплеем для работы.
Как отмечают источники, суперконденсаторный стилус дешевле в производстве, но больше похож по ощущениям на обычную ручку при использовании.
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