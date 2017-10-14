Опубликован текст соглашения о партнерстве Армении с ЕС

PanARMENIAN.Net - Европейская комиссия опубликовала парафированный текст Рамочного соглашения Армения-ЕС.

Весь пакет двусторонних отношений между Европейским Союзом и Арменией включен в новое соглашение Армения-ЕС, которое будет подписано сторонами в ближайшем будущем.Соглашение создает основу для тесного сотрудничества с Арменией в ряде сфер, включая энергетику, транспорт, окружающую среду, торговлю и инвестиционные перспективы.

Одной из целей соглашения является консолидация всестороннего политического и экономического партнерства и сотрудничества между сторонами на основе общих ценностей и тесных связей, в том числе,повышая участие Армении в политике, программах и работе агентств Европейского Союза.

Президент Армении Серж Саргсян 27 февраля по итогам переговоров с председателем Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе заявил: «Сегодня я с удовлетворением могу констатировать, что стороны завершили переговоры. Новый правовой документ – Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве – отражает реальный охват и глубину отношений Армения-ЕС». А 21 марта 2017 года Армения и ЕС парафировали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

На пресс-конференции 6 сентября руководитель делегации Европейского союза в РА, посол Петр Свитальский заявил, что подготовительные работы по новому рамочному соглашению между Арменией и ЕС проходят в естественном режиме. «Всё идет своим чередом. Люди усердно работают, чтобы соглашение было подписано уже в ноябре. Мы подготавливаем всё, чтобы данный документ был подписан в ходе предстоящего в Брюсселе саммита Восточного партнерства», – отметил посол.