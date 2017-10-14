Фанатка One Direction попала в больницу с отказом легких после слишком громкого визга на концерте
14 октября 2017 - 10:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Поклонница англо-ирландской группы One Direction попала в больницу с травмой легких после концерта.
На утро после мероприятия 16-летняя девушка из Техаса не могла дышать. При этом, когда доктора нажимали ей на грудь, под кожей что-то лопалось и раздавался хруст, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Sun.
После изучения рентгена врачи обнаружили, что воздух из ее легких проник в другие органы. Фанатке поставили диагноз «спонтанный малый двусторонний пневмоторакс».
В отчете отмечается, что отказ легких произошел из-за слишком сильного крика во время концерта.
Помимо прочего, лишний воздух также скопился в грудной полости девушки и за горлом. Врачи сообщили, что такое сочетание встречается крайне редко.
Девушке оказали медицинскую помощь, и она была выписана.
One Direction — коллектив, основанный в Лондоне в 2010 году. В дискографии группы пять студийных альбомов, последний из которых вышел в 2015 году.
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