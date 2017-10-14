Фанатка One Direction попала в больницу с отказом легких после слишком громкого визга на концерте

PanARMENIAN.Net - Поклонница англо-ирландской группы One Direction попала в больницу с травмой легких после концерта.

На утро после мероприятия 16-летняя девушка из Техаса не могла дышать. При этом, когда доктора нажимали ей на грудь, под кожей что-то лопалось и раздавался хруст, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Sun.

После изучения рентгена врачи обнаружили, что воздух из ее легких проник в другие органы. Фанатке поставили диагноз «спонтанный малый двусторонний пневмоторакс».

В отчете отмечается, что отказ легких произошел из-за слишком сильного крика во время концерта.

Помимо прочего, лишний воздух также скопился в грудной полости девушки и за горлом. Врачи сообщили, что такое сочетание встречается крайне редко.

Девушке оказали медицинскую помощь, и она была выписана.

One Direction — коллектив, основанный в Лондоне в 2010 году. В дискографии группы пять студийных альбомов, последний из которых вышел в 2015 году.