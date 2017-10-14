Армения завоевала 2 бронзы и 1 серебро в первый день ЧМ по самбо
14 октября 2017 - 12:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянские спортсмены завоевали 3 медали в первый день соревнований Чемпионата мира по самбо среди юношей и девушек, который проходит в спортивном дворце SPENS ARENA сербского города Новый Сад. Об этом сообщаетФедерация самбо Армении.
Бронзовыми медалистами стали среди молодых людей Феликс Даниелян (48 кг) и Ваагн Чалян (82 кг).
Крайне интересным был и финал чемпионата среди юношей весовой категории 75 кг, где встретились Борис Шатверян и Георгий Маргарян. В результате победила Греция. Представляющий Армению Борис Шатверян удостоился серебряной медали.
14 октября на ковер выйдут из юношей Сергей Погосян – 65 кг, Карен Ованнисян – 81 кг, Арман Манукян – +87 кг, из молодых людей – Артур Манукян – 52 кг, Григор Саакян – 90 кг, Гор Гюнашян – +100 кг и Ани Тер-Арутюнян (44 кг) и Анна Мкртчян (+80 кг).
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