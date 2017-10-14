Шарапова победила в полуфинале турнира категории WTA International в Тяньцзине

PanARMENIAN.Net - Россиянка Мария Шарапова (WC) легко победила китаянку Пэн Шуай (3) в полуфинале турнира категории WTA International в Тяньцзине — 6:3, 6:1.

Поединок продолжался 1 час 18 минут. Шарапова выполнила пять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и использовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Пэн Шуай две подачи навылет и три двойные. Все три брейк-пойнта китаянка упустила, передает «Чемпионат».

За свой первый титул после Рима-2015 Шарапова поспорит с белоруской Ариной Соболенко. Раньше они никогда друг с другом не играли.