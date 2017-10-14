Лукашенко: Баку может доверять Минску, вы нам не чужие, вы наши братья

PanARMENIAN.Net - Баку может доверять Минску, так как азербайджанцы и белорусы не чужие друг для друга. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 октября на встрече с председателем парламента Азербайджана Октаем Асадовым.

Президент подчеркнул, что у Белоруссии и Азербайджана много направлений сотрудничества, страны имеют самые теплые и близкие отношения. Онупомянул, что во время участия в саммите СНГ в Сочи у него в различных форматах состоялся обмен мнениями с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и они довольно длительное время провели, обсуждая многие вопросы отношений, передает БЕЛТА.

«Вы удивитесь: вместе с президентом Армении - втроем, зачастую подшучивая друг над другом. Но в политике это принято в общем-то, с намеком на решение тех или иных проблем», - рассказал Лукашенко.

«Я знаю, что вы миролюбивый народ и, несмотря на проблемы в Карабахе, вы придерживаетесь абсолютно мирной позиции в этом плане. Поэтому нам, как я уже сказал министру обороны (Азербайджана - ред.), не в чем оправдываться пред теми или иными государствами», - заявил белорусский лидер.

Он отметил, что стороны выстраивают свои отношения в соответствии с пожеланиями народов Белорусии и Азербайджана, ради роста их благосостояния. «В этом отношении вы на нас можете рассчитывать. Вы нам люди не чужие. Вы наши братья, мы в одном государстве жили. И нам даже абсолютно не мешает, что вы - мусульмане, а мы - христиане», - подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко активно поддерживает политику Азербайджана. Именно в Минске был арестован российско-израильский блогер Александр Лапшин и выдан Азербайджану. За это Лукашенко получил благодарность от Ильхама Алиева.