На линии соприкосновения ВС Карабаха и Азербайджана относительно спокойно

PanARMENIAN.Net - В период с 8 по 14 октября оперативно-тактическая обстановка на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск продолжала оставаться относительно спокойной. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика, НКР).

В указанный период ВС Азербайджана нарушали режим перемирия в основном с использованием стрелкового оружия, в отдельных случаях применяя также крупнокалиберные пулеметы.

Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают уверенно выполнять боевую задачу.