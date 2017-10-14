На линии соприкосновения ВС Карабаха и Азербайджана относительно спокойно
14 октября 2017 - 14:08 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 8 по 14 октября оперативно-тактическая обстановка на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск продолжала оставаться относительно спокойной. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика, НКР).
В указанный период ВС Азербайджана нарушали режим перемирия в основном с использованием стрелкового оружия, в отдельных случаях применяя также крупнокалиберные пулеметы.
Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают уверенно выполнять боевую задачу.
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