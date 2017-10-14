Юлия Тимошенко планирует баллотироваться в президенты Украины
14 октября 2017 - 13:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко будет бороться за пост главы государства.
«Я буду баллотироваться на пост президента. Мы будем побеждать ради того, чтобы страну поставить на ноги», - заявила политик вечером 13 октября в эфире телеканала NewsOne.
Тимошенко отметила, что ранее уже неоднократно «доверяла лидерам страны в том числе и свой голос для управления страной», поддержав кандидатуру Виктора Ющенко на президентский пост и Арсения Яценюка - на премьерский, пишет Deutsche Welle.
«Я больше свой голос, голос своей команды, людей, которые нам доверяют, никому не передоверю», - подчеркнула она.
Вместе с тем Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко в коррупции. По ее словам, глава государства «отмывает огромные деньги из бюджета на фиктивные контракты для обеспечения армии».
«Все знают, что пятимиллиардные контракты не подписываются ни министром обороны, ни его заместителем, ни тем более каким-то руководителем департамента Минобороны. Точно все политики знают, кто подписывает контракты на 5 млрд. И это - президент Украины», - прокомментировала Тимошенко задержание Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) замминистра обороны Игоря Павловского и директора департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича, которых подозревают в причастности к растрате почти 150 миллионов гривен государственных средств при закупке топлива для оборонного ведомства.
Назвав Порошенко главным выгодополучателем от происходящего в стране, Тимошенко выразила уверенность, что война на востоке Украины закончится только тогда, когда он покинет пост президента.
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